Serie A, Atalanta-Lazio: il risultato finale

Dopo 95 minuti termina un’entusiasmante anticipo dell’undicesimo turno di Serie A. Al Gewiss Stadium si sono sfidati Atalanta e Lazio che si è conclusa con il risultato di 2-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato il secondo gol consecutivo di Pedro in campionato, seguito poi dall’ennesima rete di Duvan Zapata.

Al minuto 74′, però, si è assistito alla storia. Ciro Immobile porta in vantaggio la sqaudra di Sarri, con il 159esimo gol con la divisa biancoceleste, raggiungendo Silvio Piola come miglior marcatore della storia della Lazio. Una gioia che però non ha portato ai tre punti: al fotofinish, la rasoiata di De Roon regala un punticino prezioso a Gasperini.

Le due squadre,duqnue, restano distanziate da un solo punto e restano rispettivamente al quinto e al sesto posto.