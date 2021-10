TMW – Sconcerti: “Ci sono segnali che la stagione è quella giusta”

A TMW Radio, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha evidenziato il suo parere riguardo il Napoli di Spalletti:

“Il Napoli è una buona squadra, i rigori hanno indirizzato la partita, che si era messa subito in favore dei partenopei. Il secondo rigore mi sembra molto arrangiato. Ci sono segnali che la stagione è quella giusta. Ha due centrocampisti molto forti. Anguissa è un metronomo, di fisico e di ritmo, che ha deresponsabilizzato Ruiz, splendido ma che non ama essere quello che dà i tempi alla squadra. La qualità della difesa dipende anche dalla qualità degli avversari. Spalletti ha lavorato di più sulla difesa, ha bloccato i due terzini, che non scendono con la regolarità di prima. E se Mario Rui ha un rendimento accettabile, Di Lorenzo invece è tra i migliori terzini che ci siano in campo internazionale. E’ diventato un difensore completo. Così come Koulibaly, che è tornato a grandi livelli”.