Di Gennaro: “Il Napoli può fare qualcosa di grande, ma c’è un intoppo”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione in onda su Tmw Radio. Si è parlato della lotta scudetto, dunque anche del Napoli.

“La Juve per il primo posto per me non se la gioca, per il quarto sì. Discorso che vale anche per altre squadre, penso alla Lazio e alla Roma. Dovessero arrivare quarti, comunque, i giallorossi avrebbero fatto un gran campionato. O ancora l’Atalanta, cui mancano effettivi. Milan e Napoli hanno dimostrato nella qualità del gioco e nell’esperienza il calcio migliore. Mai come quest’anno hanno la possibilità di centrare qualcosa di grande. Certo, per entrambe la Coppa d’Africa potrebbe essere un qualcosa che farà rivedere certi discorsi”.