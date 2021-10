La prevendita per il match di questa sera tra Napoli-Bologna continua a procedere a rilento, ma con un pò di velocità in più. Infatti dopo la Curva B, anche la Curva A dovrebbe essere esaurita. Invece sono ancora disponibili biglietti per i Distinti e le Tribune. La cosa che è certa è che neanche questa sera ci sarà il pienone, nonostante il Napoli abbia permesso agli under 14 di usufruire di un biglietto gratis, purchè accompagnati da un genitore o parente fino al quarto grado.