Mpasinkatu: “Osimhen e Barrow sono forti, ma devono essere più concreti”

A Radio Marte è intervenuto Malu Mpasinkatu che ha espresso il proprio parere su due calciatori attesi di Napoli-Bologna, ovvero Osimhen e Barrow. Ecco quanto detto:

“Osimhen e Barrow sono due calciatori di alto livello, anche in Coppa d’Africa saranno protagonisti, ma ora devono pensare a fare bene nei loro club. Osimhen deve cercare di lasciare il Napoli primo in classifica, mentre Barrow deve tenere il Bologna nelle zone in cui naviga adesso. Sono due giocatori forti, dotati di tecnica e rapidità, ma ad entrambi manca quel killer istinct da vero bomber. Oggi per il Napoli sarà una partita difficile, il Bologna verrà lì per giocare il suo calcio e concedere il meno possibile”.