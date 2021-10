Repubblica – Mihajlovic esalta un Osimhen che sarebbe potuto diventare gialloblù

Victor Osimhen sarebbe potuto diventare un calciatore del Bologna.

Ne parla l’edizione de La Repubblica, secondo cui lo scouting del club emiliano si sarebbe mosso nel 2016 per visionare la punta nigeriana e avrebbe prodotto anche una relazione sulle sue caratteristiche da spedire al centro di Casteldebole: un aneddoto piuttosto curioso, soprattutto dopo le parole di Sinisa Mihajlovic che ne ha esaltato le qualità: “Sposta gli equilibri di un campionato più lui che Lukaku. Non me l’aspettavo così bravo ma del resto l’hanno pagato 70 milioni di euro“; un attestato di stima importante nei confronti della sorpresa effettiva di questo nuovo Napoli.