CorrSport – Di Lorenzo e Koulibaly uomini chiave per il Napoli

Di Lorenzo e Koulibaly sono due uomini chiave per il Napoli.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, diffonde dei dati incredibili sul minutaggio dei due leader della difesa partenopea: entrambi sono a quota 12 presenze consecutive dall’inizio della stagione per un totale di 1080 minuti individuali; una prova incredibile di quanto siano importanti questi due uomini nello scacchiere creato da Luciano Spalletti, che recita solo 3 goal subiti in Serie A e 5 in Europa League. Tra le migliori difese d’Europa, attualmente, quella azzurra sembrerebbe non avere punti deboli.

Questo Napoli vuole sorprendere.