Adriano Bacconi, tattico ed opinionista calcistico, ha parlato nel corso de Il Bello del Calcio su Canale 8 del possibile rigore su Anguissa: “Il Var ha fatto bene a non richiamare l’arbitro: il rigore su Anguissa non si può dare. Il difensore della Roma, guardando la palla, colpisce il centrocampista azzurro. È un contatto completamente diverso rispetto a quello in Inter-Juventus“