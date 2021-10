Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato in diretta ad Il Bello del Calcio su Canale 8 della partita di ieri tra Roma e Napoli: “I partenopei non si possono lamentare degli arbitri. Il Napoli è la squadra che ha avuto più rigori e ne ha subiti di meno. Ieri gli azzurri hanno dimostrato di non essere un squadra eccellente. In Inghilterra la squadra di Spalletti arriverebbe terza o quarta”