GdS – Dubbi sullo scontro Vina-Anguissa ma la decisione sembra corretta: il motivo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui controversi episodi arbitrali che hanno contraddistinto Roma-Napoli. In particolare, il quotidiano, si è soffermato sull’episodio accaduto al minuto 11 della ripresa: il contatto Vina-Anguissa in aria di rigore.

Il calciatore camerunense, lanciato da Insigne verso la porta, stoppa di petto la sfera portandosi all’interno dell’aria di rigore. Il terzino sinistro giallorosso, sullo slancio ed in caduta, colpisce Anguissa al polpaccio.

Massa lascia proseguire il gioco nonostante le condizioni del calciatore partenopeo che resta a terra dopo il contatto. L’arbitro giudica nei limiti l’intervento del terzino uruguayano e non fischia rigore. Di Bello, al var, è d’accordo con il direttore di gara e non lo invita a riguardare le immagini. Una scelta che potrebbe dirsi corretta secondo la Gazzetta ma resta qualche dubbio. Soprattutto in seguito al fallo che poi ha portato, qualche ora dopo, Dybala a siglare il pareggio della Juventus sul campo dell’Inter, magari un controllo in più in sala var andava fatto.