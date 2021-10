Corbo: “Spalletti con Insigne non farà gli stessi errori come con Totti. Vi spiego”

Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, ha commentato la questione del rinnovo di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Fortuna che Spalletti non commetta gli stessi errori come con Totti. leri con tutta la sua retorica di animale da sala stampa ha giurato che il prossimo rigore lo batterà Insigne, l’altro Lorenzo, l’altro ancora il capitano.

Ma c’è un retropensiero che Spalletti non può ignorare. Insigne non ha giocato per intere le ultime 5 partite, tra Napoli e Nazionale. Minuti 242 su 450. Che ci sia un appannamento è nei fatti, che si eviti ad Insigne un campionato sofferto fra l’euforia del primato e i tormenti del contratto è dovere di chi può decidere e subito tra due poli: firmare o non parlarne fino a maggio”.