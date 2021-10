Sconcerti su Osimhen: “E’ un calciatore devastante, uno come lui non si vedeva da tempo”

Mario Sconcerti ha come commentato le gare di Serie A giocate nella giornata di ieri. Il giornalista de Il Corriere dello Sport ha analizzato l’importante vittoria del Napoli contro il Torino e rilasciato alcuni commenti su Victor Osimhen.

Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il distacco che hanno creato Napoli e Milan per chi insegue è molto ampio. I numeri dicono che il massimo rimontabile da qui alla fine del campionato sono 5 punti. Questo mette fuori tutte le avversarie tranne Napoli e Milan. C’è però una differenza: il Milan si fa preferire per l’armonia generale, il senso di squadra e le varie soluzioni che la squadra porta in attacco.

Il Napoli ha un giocatore devastante, Osimhen, che non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta. Non voglio fare paragoni fra loro, ma tutti avevano un grande ruolo in campo. Osimhen va oltre la gara, decide lui. Vale dieci punti da solo. Non è solo veloce palla al piede, va anche su di testa dove sanno arrivare in pochi. È ovvio ed eccezionale. È la vera prima differenza della stagione“.