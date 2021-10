Graziani: “Osimhen valore aggiunto del Napoli di Spalletti”

Ciccio Graziani, campione del Mondo nel 1982, è stato intervistato nel corso di “Radio Goal” dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore del Torino, non ha potuto non commentare la prossima sfida di Serie A che vede i granata sfidate gli azzurri di Luciano Spalletti.

Questo quanto dichiarato: “Il Torino potrebbe perdere Belotti a parametro zero. Credo che non sia corretto arrivare ad una situazione così difficile per la società e sicuramente più facile per il giocatore. I granata non possono sbagliare. Devono giocare bene per far crescere il valore e i guadagni della società.

Osimhen? Mette paura a tutte le difese. E’ un giocatore importantissimo per la squadra, incide tantissimo. Per me è un attaccante determinate in area di rigore insieme a Lewandowski“.