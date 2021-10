Mertens di Napoli e il Napoli di Mertens: il gesto del belga

Sempre sotto i riflettori Dries Mertens dall’inizio della sua avventura al Napoli, il calciatore belga è perfettamente integrato nel clima della città e spesso è stato avvistato in giro per le storiche vie partenopee. Non mancano i gesti di solidarietà da parte sua, una mano sempre tesa verso il prossimo quasi abbandonando i panni “VIP” per avvicinarsi alle difficoltà altrui. Il più recente di questa serie è quello raccontato dalla cantante Tayla durante la trasmissione “Tifosi Napoletani”:

“Ero alla festa di Decibel Bellini e chiesi a Mertens di fare un saluto a mia madre, sua grandissima ammiratrice. Dries accettò e le fece addirittura una videochiamata scherzando con lei come se lo conoscesse da una vita. Un gesto bellissimo, mia madre lo ringrazia ancora”.