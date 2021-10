TuttoSport – Sarà Meret il titolare contro il Torino domenica sera

Alex Meret si prepara a riscaldare i guantoni per la gara contro il Torino.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il portiere azzurro dovrebbe essere il prescelto per sostituire David Ospina nel match di domenica sera: il portiere colombiano tornerà a Napoli solo venerdì sera dopo gli impegni con la nazionale e dunque non sarà disponibile al 100% per affrontare un’altra partita dopo nemmeno 48 ore. Sarà un’occasione importante per il portiere ex Spal, in attesa poi dell’impegno di Europa League del giovedì.