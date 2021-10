Victor Osimhen rientrerà oggi a Castel Volturno.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, l’attaccante nigeriano tornerà oggi al centro d’allenamento del Napoli per riprendere gli allenamenti con il restante gruppo squadra. Il calciatore è reduce da una grande prova con la Nigeria, è tornato dunque carico per preparare al meglio il match contro il Torino di domenica pomeriggio. Meret, Di Lorenzo e Insigne sono già rientrati mentre Anguissa sarebbe atteso oggi.