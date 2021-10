Il Newcastle sembrerebbe fare sul serio anche per Lorenzo Insigne.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il club inglese avrebbe adocchiato anche il capitano azzurro dopo i primi sondaggi per Koulibaly. Inevitabilmente la questione rinnovo, ancora in bilico, sta influenzando il pensiero di altre club europei che intravedono la possibilità di poter prendere l’azzurro anche a parametro zero a giugno o tentare un piccolo sforzo per la finestra invernale di gennaio.