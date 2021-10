Il risveglio di Dries: è pronto dal primo minuto?

La notizia più bella del sabato di Castel Volturno riguarda Mertens che, anche se in un contesto amichevole, ha ritrovato il gusto del gol (in gare ufficiali non va a segno da Napoli-Lazio dello scorso 22 aprile) con una doppietta. Il risveglio di Ciro può essere una grande notizia per il Napoli, Mertens in maglia azzurra ha segnato più di tutti: 135 gol, è l’ uomo dei record anche nelle coppe europee.

Non sono stati mesi facili, Mertens a maggio compirà 35 anni e ha dovuto gestire prima una

distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti e poi l’operazione alla spalla sinistra dopo gli

Europei.

In campionato è a quota 102 reti, condivide il primato con Vojak, gli manca un gol per staccarlo. Può essere utile sia

dietro la punta come nello spezzone di Firenze che da centravanti, come alternativa ad Osimhen, soprattutto nel

mese di gennaio, quello della Coppa d’Africa, quando il peso dell’ attacco sarà soprattutto sulle spalle dello

scugnizzo di Lovanio.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno