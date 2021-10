Meret e Rrahmani, cambia il loro status rispetto ad inizio stagione

Alex Meret e David Ospina ora sono praticamente sullo stesso piano per Luciano Spalletti. Inizialmente il portiere italiano era considerato il titolare dal tecnico toscano, ma il suo infortunio e le ottime prestazioni del colombiano hanno fatto rivedere un po’ l’idea all’allenatore che adesso non punterà più solo su un portiere. Contro il Torino potrebbe tornare titolare Meret, considerato anche il ritardo con cui tornerà Ospina dalla nazionale (sarà l’ultimo a rientrare), come riporta Il Mattino. Per quanto riguarda la difesa, invece, Amir Rrahmani si è preso di prepotenza il posto da titolare accanto a Kalidou Koulibaly, vero insostituibile del reparto difensivo e che difficilmente beneficerà del turnover. Kostas Manolas, dal canto suo, ha pagato a caro prezzo il grave errore commesso contro la Juventus e le prestazioni del kosovaro (autore già di due reti) non lo hanno aiutato. Sulla sinistra, invece, è tornato arruolabile Faouzi Ghoulam, che potrà dar fiato a Mario Rui, ma non in Europa League, dove è fuori dalla lista e quindi sarà il momento di Juan Jesus, considerata la squalifica al portoghese e l’infortunio di Kevin Malcuit.