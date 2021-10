Le prestazioni di Fabian Ruiz, in continua crescita, stanno dimostrando quanto Luciano Spalletti stia lavorando molto sullo spagnolo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico toscano ha da sempre creduto in lui, mettendolo al centro del progetto azzurro e del suo centrocampo, rigenerandolo completamente. Lo spagnolo, infatti, già autore di due reti ed un assist, detiene il record di passaggi effettuati (526) e di passaggi riusciti (93%).