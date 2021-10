GdS – Vincenzo Salemme: “Napoli, con il cuore si vince!”

Vincenzo Salemme a “La Gazzetta dello Sport” ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione in casa Napoli: “Ci mette il cuore e la ragione. Una buona organizzazione non basta se non c’è il cuore, e il loro è sano. È una squadra compatta, solida e soprattutto serena. Non va in ansia, nemmeno quando è in svantaggio: pensate all’errore di Manolas, dopo quello chi non ha il cuore perde la ragione e invece… Chiedete alla Juve!

Spalletti? È un bravo allenatore e una persona molto per bene. A volte sembra spigoloso ma perché credo sia un timido. Sa prendere bene i giocatori e allo stesso tempo è fermo, per cui il suo arrivo è senza dubbio fondamentale, sia tecnicamente che per il morale della squadra. Poi ci sono i calciatori che mi sembrano tutti bravi ragazzi, a partire da Lorenzo Insigne che conosco bene, e questo conta molto. Sanno vincere ma senza arroganza e non danno niente per scontato né si esaltano nonostante il punteggio pieno dopo sette giornate che non è cosa da poco. E non dimentichiamo De Laurentiis che indubbiamente è un presidente capace. Direi che grazie a diversi fattori quest’anno abbiamo compiuto un importante passo avanti“.