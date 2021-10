CdS – Italiano si sfoga riguardo l’insulto razzista a Koulibaly: “Firenze non c’entra”

Ad un’intervista rilasciata per “Il Corriere dello Sport”, Vincenzo Italiano ha esposto un parere riguardo l’insulto razzista nei confronti del vice-capitano del Napoli, Kalidou Koulibaly. Ecco quanto dichiarato: “I responsabili vanno individuati e puniti, poco da dire. In questo caso il responsabile è uno. Non trovo giusto che venga coinvolta un’intera città, perseguito un intero stadio. Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto, come si è fatto in altri casi. Ritengo sia il modo migliore per cercare di limitare il problema”.