L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sullo spauracchio nazionali, in campo nella pausa dei campionati. Oggi come calciatore del Napoli, sarà in campo solo Victor Osimhen. La sua Nigeria affronterà la Repubblica Centrafricana, nella terza giornata delle qualificazioni ai prossimi mondiali del Qatar. La speranza per il Napoli è ovviamente quella di evitare spiacevoli inconvenienti, come già accaduto negli anni precedenti.