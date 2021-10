CDM – Politano e Fabian Ruiz fuori dalla lista Nazionali, ma non è tempo di abbattersi

Fabian Ruiz e Politano faranno a meno anche questa volta di indossare la maglia delle rispettive squadre Nazionali.

Il Corriere del mezzogiorno, oggi in edicola, fa il punto della situazione su i due giocatori del Napoli.

“Fabian dopo l’Europeo è uscito dalle convocazioni di Luis Enrique, eppure il calciatore spagnolo ha conquistato il centrocampo del Napoli e sta viaggiando ad alti livelli nel rendimento.

Politano all’Europeo non ha proprio partecipato, ma vuole convincere Mancini a portarlo al Mondiale. La concorrenza non manca, Matteo deve continuare a lavorare per essere sempre più incisivo in entrambe le fasi di gioco. A Firenze ha avuto un ottimo impatto sulla partita, lo spirito da subentrante che piace a Spalletti, sicuramente l’avrà apprezzato anche Mancini”.