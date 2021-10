Cannavaro: “Jorginho? si meriterebbe il pallone d’oro”

Fabio Cannavaro dopo la rescissione contrattuale con il Guanghzou Evergrande, ha lasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS; ecco qui le sue parole:

“Cina? Non c’entrano i soldi, sono andato via per stare con la mia famiglia, era diventato insostenibile con tutti i protocolli anti-covid”.

“Italia-Spagna? La Spagna farà di tutto per interrompere il nostro record, ma potrebbe andare come all’Europeo, noi bravi a concretizzare“.

Jorginho? si meriterebbe il pallone d’oro per quello che ha vinto in stagione, anche se quando vinsi io non c’erano Messi e Ronaldo“.

“Futuro? Voglio allenare in Europa, il Napoli è uno dei miei sogni, perché parte della mia storia. Ed anche per quanto riguarda il Real Madrid, mai dire mai”.