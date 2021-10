Antonio Mirante torna in Serie A, era svincolato e andrà allo Spezia. Come riporta Sky Sport, è stato trovato l’accordo proprio negli ultimi minuti. Lo Spezia è corso ai ripari e ha preso un nuovo portiere dopo l’inizio di campionato tra alti e bassi. Jeroen Zoet non è stato perfetto, nemmeno domenica contro il Verona.