Parma, allenatore cercasi: spunta un ex Napoli

Il Parma non ha iniziato benissimo la stagione di Serie B 21/22. Gli ingenti investimenti di Kyle Krause non stanno portando i risultati sperati: sono solo 9 i punti totalizzati in 7 partite dalla squadra di Maresca che attualmete occupa il dodicesimo posto in classifica. Proprio il giovane tecnico, reduce dall’esperienza con il Manchester City U23, è a forte rischio: la squadra esprime un gioco vivace, ma è troppo fragile difensivamente ed è stata la causa di molti punti persi.

La dirigenza, nonostante confermi ancora il tecnico 41enne, sta sondando il terreno per palpabili sostituti: su tutti spunta il nome di Gennaro Gattuso, reduce dalla brevissima esperienza a luglio con la Fiorentina. In alternativa, si sonda il ritorno a casa di Fabio Cannavaro.