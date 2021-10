Atalanta, Gasp dovrà fare a meno di Pessina: lungo stop per il giocatore della Dea, le ultime

Piove sul bagnato per la squadra dell Atalanta: dopo Gonsens, Matteo Pessina si ferma ai box. Un altro lungo stop per Gian Piero Gasperini, a fermarsi è stato il centrocampista per un infortunio muscolare che è apparso subito serio, tanto che Pessina ha lasciato immediatamente il campo in barella contro il Milan domenica sera. Il giocatore non ci sarà subito alla ripresa del campionato, lo stop sarà di circa due mesi, il ragazzo ha accusato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra.