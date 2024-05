Sky, Ugolini: “Non è vero che Gasperini fa bene solo a Bergamo. In caso di arrivo bisognerà mettere in chiaro una cosa”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8: “Gasperini fa bene solo a Bergamo? Non si può ragionare così. Nemmeno Thiago Motta allora andrebbe bene. Io credo che Gasperini sia un grande allenatore, che ha bisogno di essere assecondato su tutto. Lui ha un suo modo di lavorare, fa tre giorni di forza, a fine allenamento ha i massaggiatori che aspettano i calciatori che a stento si reggono in piedi. Gioca uno contro uno, serve fisicità che nel Napoli manca in questo momento. Nel caso arrivasse lui, servirà una comunicazione chiara. Non è che gli azzurri comincerebbero a volare da settembre, bisogna aspettare Natale”.