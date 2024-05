L’Equipe – Davide Ancelotti obiettivo per la panchina del Reims

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – C’è anche il nome di Davide Ancelotti, figlio e assistente di Carlo Ancelotti al Real Madrid, nella lista dei candidati che il Reims sta considerando per la carica di allenatore della prossima stagione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club ha ricevuto circa sessanta candidature per il posto vacante lasciato da Will Still il 2 maggio, dopo il termine dell’interim del vice Samba Diawara. Tra queste, è stata effettuata una prima selezione riducendo il numero a una ventina di nomi.

Da giovedì, sei o sette candidati saranno sottoposti a un’audizione video. Successivamente, i tre finalisti verranno convocati per un colloquio di persona. L’obiettivo del Reims è annunciare il nome del nuovo allenatore all’inizio del prossimo mese. Tra le opzioni c’è Davide Ancelotti, che ha 34 anni e un contratto con il Real Madrid fino a giugno 2026. (ANSA)