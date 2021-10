Sarri: “Il Derby non è un alibi. Si deve lavorare sulla mentalità”

“Per rimanere a certi livelli serve mentalità”. In questo modo Maurizio Sarri si è rivolto alla stampa dopo la disfatta della sua Lazio contro il Bologna(3-0). Il tecnico ex Napoli è rimasto molto insoddisfatto della prova dei suoi. L’euforia della vittoria della stracittadina e il triplo settimanile, non sono degli alibi viste le poche idee mostrate nella sfida al Renato Dall’Ara.

Per rendere la Lazio una squadra vincente, Sarri deve ancora lavorare sulla mentalità. Il progetto è ancora in una fase embrionale, ma da queste prove che si possono risolvere le problematiche nello spogliatoio.