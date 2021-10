SOCIAL – Politano mette in chiaro la voglia di riscatto della squadra

Sette su sette per il Napoli di Spalletti in questo inizio campionato. Diversi i giocatori che hanno esultato per la vittoria di oggi, tra questi c’è Matteo Politano. L’esterno italiani è entrato a gara in corso, al posto di Lozano, e ha giocato una partita sufficiente. Il giocatore ha pubblicato un post su Instagram postando uno scatto della partita e scrivendo: “Il modo migliore per rialzarsi dopo una sconfitta è giocare e lottare come abbiamo fatto stasera”. Chiaro il messaggio dell’azzurro che ha fatto capire ai tifosi che oggi volevano e dovevano riscattarsi dopo la brutta partita in Europa League. Di seguito il post di Politano dal suo profilo Instagram ufficiale