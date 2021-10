SSC NAPOLI – Il commento sulla partita contro la Fiorentina

La SSC Napoli ha commentato sul proprio sito la vittoria contro la Fiorentina a Firenze. Questo quanto scritto: “La porti un bacione azzurro a Firenze. Il Napoli coglie il Giglio immacolato del settimo successo in campionato. Rimonta entusiasmante da cuori impavidi nella battaglia del Franchi. La Viola segna per prima con Martinez Quarta. Ma se la Fiorentina parte in “Quarta”, il Napoli ha le marce ancora più alte ed arriva alla settima vittoria con una risalita emozionante e strepitosa. Sul finire di tempo Osimhen vola come una freccia verso l’area e viene abbattuto. Rigore che tira Insigne, Dragowski ci mette braccio, altezza e prodezza, ma il capitano si avventa sulla respinta e la palla giunge sul piede di Lozano che sfonda sotto la traversa: 1-1. Poi ad inizio ripresa un tuffo di testa di Rrahmani griffa il sorpasso ed il gol della gloria. Napoli che sa vincere, soffrire, ribaltare. Sette su sette, in un percorso netto, esaltante e virtuoso. Nella città della Divina Commedia è azzurro il primo canto del Paradiso…”.