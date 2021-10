Da Firenze – Callejon avrebbe lasciato la Fiorentina se Gattuso fosse rimasto, il retroscena

Un retroscena che fa scalpore, anzi ricollega tutti i pezzi di un puzzle spaiati. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino pare che Josè Callejon almeno nei primissimi mesi di calciomercato sia stato piuttosto vicino a lasciare Firenze. L’ex Napoli infatti non era convinto di voler restare nel capoluogo toscano, anche a causa del temporaneo approdo di Gattuso in viola. Secondo il quotidiano infatti il tecnico è stato uno di quelli che avrebbe spinto per il mancato rinnovo dello spagnolo azzurro, spingendolo a lasciare Napoli.