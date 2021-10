Spalletti non si sente tradito, ma una frase di Koulibaly non gli è piaciuta

“Forse pensavamo già a domenica“. Così si è espresso Kalidou Koulibaly dopo la sconfitta di giovedì scorso contro lo Spartak Mosca. Una frase, questa, che, come spiega Il Mattino, non è andata molto a genio a Luciano Spalletti, anche se non si sente tradito e spera che la prestazione ed il risultato di quella gara siano figli del solito malessere delle squadre italiane quando si giocano le coppe europee minori. Il tecnico toscano, ora, vuole il riscatto già a partire dalla gara contro la Fiorentina.