CdS – I recuperi di Ghoulam e Lobotka procedono: quando rientreranno?

Luciano Spalletti inizia ad intravedere uno spiraglio di luce nell’infermeria del Napoli. Porte sbarrate e un filo di luce, in questo caso anche di positività sembra sempre più forte. Dopo i recuperi di Mertens e Demme, che potremmo già vedere oggi in panchina con il Cagliari, c’è particolare ottimismo anche per Lobotka e Ghoulam. Il centrocampista slovacco non è ancora pronto ma continua a lavorare per tornare al 100%, ma non c’è fretta tanto in campo c’è Anguissa, solido e preciso, ma Spalletti attende il suo ‘Lobo’. Se le soluzioni a centrocampo abbondano in difesa non possiamo dire lo stesso, e potrebbe quasi essere fondamentale il recupero di Ghoulam. L’algerino sembra voglioso di voler ritornare e in palestra lavora, lavora tantissimo.