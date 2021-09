L’edizione odierna della Repubblica si informa su le ultime notizie in casa Napoli contro la Sampdoria.

Secondo il quotidiano ci sono notizie positive in casa Napoli: Diego Demme è ritornato ad allenarsi in gruppo, e potrà essere già convocato contro il Cagliari domenica. Idem per Dries Mertens, anche lui potrà essere convocato domenica. Entrambi hanno l’obiettivo di ritornare protagonisti con la maglia azzurra.