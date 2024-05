Il Mattino – I legali di Conte spingono per la clausola di “addio”: le ultime

I legali di Antonio Conte starebbe spingendo per ottenere il via libera in relazione ad una clausola legata al contratto del tecnico.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, la richiesta sarebbe di poter terminare il rapporto lavorativo con i partenopei. I dettagli: “Il punto sono le clausole di rescissione che i legali dell’ex ct vorrebbero senza penali. Ovvero: se entro il 30 marzo di ogni anno, Conte decidesse – per un motivo o un altro – di andar via, risolvendo in anticipo il contratto, vorrebbe essere libero di farlo. Senza dover pagare sanzioni. Il caso Spalletti ha lasciato tracce e Conte vuole evitare di sentirsi legato con una catena al Napoli”.