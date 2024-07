Repubblica – Affare Gaetano, il Napoli potrebbe richiedere una contropartita. Si parla di Veroli

In questi giorni, Napoli e Cagliari stanno trattando per il cartellino di Gianluca Gaetano. I sardi vorrebbero di nuovo con sé il talento napoletano, che ha contribuito con profitto alla loro salvezza nell’ultima stagione. Dal canto suo, il Napoli potrebbe richiedere l’inserimento di una contropartita tecnica. È quanto riportato dall’edizione barese de La Repubblica. Il calciatore in questione sarebbe il giovane Davide Veroli, difensore classe 2003 di proprietà proprio degli isolani e nazionale under 21, ricercato per questa stagione dal Bari, dopo una buona annata a Catanzaro. L’idea sarebbe quella di inserire il giovane nella trattativa per Gaetano per poi girarlo in prestito ai pugliesi.