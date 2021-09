Alvino: “Mario Rui ha recuperato dall’infortunio. Il Napoli sta dando grandi segnali, vi spiego”

Il noto giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Credo che quest’anno il Napoli stia dando grandi segnali, non solo in campo. Ha resistito alle offerte per Ounas e Petagna, anche se andava preso qualcuno a sinistra come seconda scelta. Intanto Mario Rui ha recuperato dall’infortunio e si attende il recupero di Ghoulam. Critiche a Mario Rui? Non sono d’accordo, non è vero che il Napoli gioca con un uomo in meno quando lui è in campo”.