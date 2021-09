Udinese TV, Surza: “Nessun problema per Stryger Larsen: ci sarà contro il Napoli”

Il giornalista di DAZN e presentatore di Udinese Tv Alessandro Surza è intervenuto ai microfoni di Station Radio riguardo il Monday Night tra Udinese e Napoli:

“Si tratta di un vero big match visto che anche l’Udinese occupa posizioni di rilievo. Non ci sarà alcun cambiamento rispetto alle ultime settimane con Gotti che schiererà il classico 3-5-2 con Makengo al posto di Arslan per dare maggiore copertura a centrocampo. Si era parlato anche di una possibile assenza di Larsen per infortunio muscolare, ma non è così: il danese partirà regolarmente dal primo minuto.”