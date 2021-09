TuttoSport – Spalletti sta pensando a Juan Jesus sulla fascia sinistra

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti e al difensore Juan Jesus: “Giovedì a Leicester i gol di Perez e Barnes sono stati provocati da disattenzioni di Di Lorenzo e Malcuit, tanto che Spalletti starebbe maturando l’idea di sistemare sulla corsia mancina un difensore puro come Juan Jesus. Ci pensa ma non ne è convinto, perchè la scelta corrisponde al dubbio se è nato prima l’uovo o la gallina: meglio rischiare un po’ ed avere una spinta continua sulle due corsie, oppure rinunciare ad attaccare su di un lato in alcune gare della stagione? Spalletti deciderà di volta in volta ed è improbabile che opti per questa soluzione lunedì a Udine, contro una formazione che punta in primis a difendersi”