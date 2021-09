Zoff: “Il Napoli mi ha convinto di più, ma mai sottovalutare Allegri e la Juventus”

Dino Zoff parla della sfida tra Napoli e Juventus ai microfoni de Il Roma, analizzando il match nelle tante problematiche da entrambe le parti.

Come influirà la sosta Nazionali sul match?

“Qualche problema ci sarà, soprattutto per i calciatori lontani che tornano a ridosso della partita. E’ una partita delicata, entrambe le rose sono ampie da permettere di giocarsela lo stesso. Ma qualche problema resta”.

Ospina giocherà con la sua Colombia e tornerà a Napoli, per giocare, dopo un lungo viaggio. Quanto pesa sulla prestazione di un portiere?

“Non credo che peserà, un portiere più sta sveglio meglio è. Influirà sicuramente per chi deve fare tanto sforzo fisico, i giocatori di movimento quindi”.

Il Napoli ritrova Osimhen: che squadra vedremo contro la Juventus?

“E’ molto importante trovare di nuovo la punta, il riferimento avanti. Avere un giocatore così è sempre meglio di non averlo. Il Napoli non si risparmierà neanche sabato, nelle prime due partite mi ha convinto, mentre la Juventus qualche problema ce l’ha e si è visto. Attenzione, però: non sottovalutare Allegri e i bianconeri”.

Chi è la favorita?

“Partita molto aperta, difficile dirlo. C’è equilibrio, anche se il Napoli potrebbe andare addirittura a +8. La Juventus dovrà aggrapparsi e non mettere troppa distanza tra sé e il Napoli”.

Allegri o Spalletti?

“Si vedrà chi è stato il miglior innesto. Porteranno il loro modo di vedere e la loro esperienza, sono marce in più per entrambe le squadre”.