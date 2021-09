Gazzetta – Organizzazione e steward in più: il piano per la Juve

Ci sarà probabilmente lo stadio pieno contro la Juventus sabato pomeriggio.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, dovrebbero esserci ben 450 steward preposti alla file del Maradona per chiedere il green pass e per sorvegliare la folla immane che si è creata in queste ultime settimane(soprattutto nella prima gara interna con il Venezia).

Per far entrare tutti ad ingressi contingentati, infatti, è probabile che i cancelli vengano aperti già dalle ore 14 per evitare disguidi legati alla folla. Seguiranno aggiornamenti.