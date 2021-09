Il Mattino – La sfida con il Leicester è al vaglio della Uefa

Leicester – Napoli potrebbe giocarsi in campo neutro.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, da tempo terrebbe banco in casa Napoli la questione Covid in Gran Bretagna: ben cinque tesserati azzurri non potrebbero essere presenti alla sfida del King Power Stadium(Anguissa, Ospina, Koulibaly, Rrhamani e Osimhen). Una situazione attualmente monitorata dalla Uefa per capire se ci sono margini per cambiare le carte in tavola.

Le soluzione attualmente ponderabili sono due: giocare il match di apertura del girone in campo neutro o invertire il campo e giocare dunque la prima delle due sfide al Maradona.