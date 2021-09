Si cercherà di far rientrare quanto prima Diego Demme.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, lo staff medico del Napoli sta cercando in tutti i modi di far recuperare il calciatore per la sfida contro il Torino di metà ottobre. Rimane una situazione al momento complicata per prevedere il futuro dell’ex Lipsia.

Ci sarà anche un’altra sosta e questo aiuterà di sicuro il suo rientro in campo.