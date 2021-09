VIDEO – La SSC Napoli celebra il goal di Fabian Ruiz con il Genoa sui social: il post

Vittoria sofferta ma importantissima quella guadagnata dagli uomini di Spalletti al Marassi di Genoa. Gli scivoloni della Juventus e la buona partenza delle altre contendenti, impediva al Napoli di fare passi falsi. Nonostante l’assenza di Victor Osimhen, gli azzurri hanno mostrato tanta grinta ed alla fine hanno portato a casa i tre punti per la felicità dei partenopei presenti in Liguria e di tutti quelli sparsi per il mondo!

Fondamentale, ai fini del risultato finale, il colpo da biliardo di Fabian Ruiz cha ha aperto le danze con una bellissima conclusione. Seppur la prestazione dello spagnolo non sia stata il massimo, il goal nel primo tempo ha indirizzato la partita sui binari giusti. La SSC Napoli ha voluto celebrare “il mago“, con un video sui social del suo goal. Di seguito il post in questione: