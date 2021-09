Sky – Diawara pronto alla cessione al Galatasaray: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Amadou Diawara è ad un passo dal vestire la maglia del Galatasaray in Turchia! L’ex centrocampista del Napoli infatti è da tempo che è ormai sulla lista dei partenti della Roma. Diawara non ha mai convinto in pieno Mourinho ed è per questo che, i dirigenti giallorossi, hanno dato l’ok per il trasferimento del guineano. Dopo la parentesi al Bologna, Napoli e Roma sta per concludersi l’avventura in Serie A di Amadou Diawara. Dopo l’accordo tra le società però a lui l’ultima parola per la decisione sul definitivo trasferimento in Turchia.