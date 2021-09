Christian Vieri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla situazione Lorenzo Insigne ed i casi analoghi.

Ecco quanto affermato: “Insigne non è l’unico, prendiamo l’esempio di Mbappé, Ramos, Alaba e Donnnarumma. Sono tanti i calciatori che vanno via per scadenza o molto vicino a quest’ultima. Durante la stagione la testa non cambia, resta libera”.