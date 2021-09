Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte in vista della nuova stagione calcistica.

Ecco quanto affermato: “L’Inter parte favorita, subito dopo metterei il Napoli. Il mercato della Juventus è stato deludente, contro l’Empoli Danilo ha fatto il regista. L’Inter ha perso calciatori importanti ma ha costruito un qualcosa di valido. Per lo scudetto il Napoli non deve nascondersi, lo ha detto anche Spalletti. Petagna? Calciatore importante che tornare utile soprattutto a gennaio. Il reparto offensivo del Napoli non è affollato, anzi, c’è spazio per tutti. Lui sicuramente ha avuto garanzie da Spalletti”.